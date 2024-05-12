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    Созин: РПЛ превосходит большинство европейских чемпионатов

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    Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин провел параллели между РПЛ и европейскими лигами и считает, что по многим параметрам российский чемпионат интереснее.

    Алексей Созин
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    Алексей Созин

    «У нас, по сравнению с европейскими странами, увлекательнейший чемпионат. Интереснейший. Я не говорю сейчас про уровень футбола: можете говорить, что он медленный и слабый. Но такая интрига!

    В большинстве лиг Европы чемпионы уже известны, а разница между первым и третьи местом может быть больше 15 или даже 20 очков. А что у нас? Никто не гарантировал себе чемпионство, за выживание борются сразу семь клубов — это почти уникально. Именно в увлекательности Россия превосходит большинство лиг Европы.

    Осталось придумать что‑то с Кубком, и сделать его, наконец, турниром на вылет — без вторых шансов. Если хотите сохранить большое количество матчей — делайте по две игры везде, но пусть никаких вторых шансов командам, вылетевшим из турнира, больше не даётся, — цитирует Созина "Чемпионат".

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