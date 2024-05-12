Алаев: «Команды из первой пятерки ФНЛ с большим трудом проходят лицензирование. О чем мы говорим?

Президент РПЛответил на вопрос о расширении лиги.

«Уверенности в том, что у новичков РПЛ все будет в порядке в плане финансирования, логистики и других вопросов, у меня нет.

Я, наверное, даже с тревогой жду заседания комиссии по лицензированию, где они должны будут получить лицензии. Это к разговору о расширении РПЛ: многие команды из первой пятерки ФНЛ с большим трудом проходят процесс лицензирования. Ну о чем мы говорим?

Мы придем к тому, что вопрос лицензирования не будет возникать. Как это и должно быть — автоматически с точки зрения инфраструктуры, финансов, готовности команд к Премьер-лиге.

Сейчас вы видите, какие, к сожалению, стадионы, какая финансовая составляющая. Клубы называть не буду, некорректно давать оценку клубам из лиги, которой я не занимаюсь.

Я просто хочу, чтобы руководство регионов и клубов, акционеры сделали все, чтобы технически получить лицензию. Раз клубы по спортивному принципу добились права выступать в РПЛ», — приводит слова Алаева «Р-Спорт».

Напомним, в настоящий момент в РПЛ выступает 16 команд.