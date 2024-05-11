Канчельскис: У «Краснодара» затрясутся ноги в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между

«У "Краснодара" могут начать трястись ноги. Все мы люди и всё понимаем. Когда есть давление и высокие задачи, становится сложно с этим справиться.

"Краснодар" уже не справился с этим давлением. "Зенит" давал им шанс, но они его упустили.

На мой взгляд, "Краснодар" пока не готов к чемпионству.

Но шансы всегда есть. Можно выходить и обыгрывать "Спартак". Хотя сейчас "Спартак" обыграть сложно, потому что они играют в свое удовольствие и всё получается.

Но надо смотреть на "Спартак", когда на них будет давление», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 11 мая в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.