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    Канчельскис: У «Краснодара» затрясутся ноги в матче со «Спартаком»

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «У "Краснодара" могут начать трястись ноги. Все мы люди и всё понимаем. Когда есть давление и высокие задачи, становится сложно с этим справиться.

    "Краснодар" уже не справился с этим давлением. "Зенит" давал им шанс, но они его упустили.

    На мой взгляд, "Краснодар" пока не готов к чемпионству.

    Но шансы всегда есть. Можно выходить и обыгрывать "Спартак". Хотя сейчас "Спартак" обыграть сложно, потому что они играют в свое удовольствие и всё получается.

    Но надо смотреть на "Спартак", когда на них будет давление», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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    • Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 11 мая в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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