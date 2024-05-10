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    Тухель может вернуться в чемпионат Англии

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    В «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными кандидатами на замену главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    Как сообщает журналист Дэвид Макдоннелл в соцсетях, в настоящий момент фаворитами на пост наставника команды являются Гарет Саутгейт и Томас Тухель.

    Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл во всех турнирах 110 матчей, из которых его команда победила в 65, 15 сыграла вничью и 30 проиграла.

    После 35 туров английской Премьер-лиги манкунианцы набрали 54 очка и занимают восьмое место. В оставшихся до конца сезона матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном». Кроме того, в финале Кубка Англии подопечные тен Хага сразятся с «Манчестер Сити».

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