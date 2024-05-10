Источник: Анчелотти хочет, чтобы в финале ЛЧ играл Куртуа, а не Лунин

, скорее всего, будет защищать ворота мадридскогов матче с дортмундскойв финале Лиги чемпионов.

По информации Relevo, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и руководство клуба считают, что Куртуа не должен оставаться на скамейке запасных в таком важном матче.

Бельгиец из-за травм пропустил почти весь сезон и пока не провел ни одного матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, но сейчас он полностью здоров.

Основным вратарем «Реала» в этом сезоне стал Андрей Лунин. Источник уточняет, что украинец считает что сделал достаточно для того, чтобы сыграть в матче с «Боруссией».

Анчелотти, в свою очередь, впечатлен прогрессом украинского вратаря, но все равно склоняется к тому, что будет лучше, если в финале ворота команды будет защищать Куртуа.

Также отмечается, что «Реал» продлит контракт с Луниным с увеличением зарплаты.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией» пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».