ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная КанадыВ погоне за Канадой и США: Что нужно знать о чемпионате мира по хоккею-2024?
    Все новости спорта

    «Юнион Сент-Жиллуаз» стал обладателем Кубка Бельгии

    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Антверпен»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

    Футбол Бельгия. Про Лига Юнион Антверпен
    В финале Кубка Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Антверпен» с минимальным счетом 1:0.

    Коки Мачида
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Коки Мачида

    Единственный гол в конце первого тайма забил японский защитник Коки Мачида.

    Футбол. Бельгия. Кубок
    Юнион — Антверпен 1:0
    Гол: 1:0 Коки Матида (45 + 1') Юнион: Антони Морис, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Коки Матида, Алессио Кастро-Монтес, Лоик Лапуссен (Росс Сайкс, 81'), Матиас Расмуссен (Ноа Садики, 84'), Шарль Ванхаутте, Кэмерон Пуэртас, Мохамед Эль Амин Амура (Жан Тьерри Лазар, 90'), Густаф Нильссон (Kевин Родригес, 81') Антверпен: Сенне Ламменс, Овен Вейндал (Сумола Кулибали, 86'), Тоби Алдервейрелд, Зено Ван Ден Бос, Ричи Де Лат (Йелле Батай, 73'), Юрген Эккеленкамп (Джордж Иленихена, 86'), Элиот Матазо (Альхассан Юсуф, 73'), Мандела Кейта, Винсент Янссен, Мишель Анже Баликвиша, Гирано Керк (Чидера Эджук, 73') Предупреждения: Мохамед Эль Амин Амура (24'), Элиот Матазо (30'), Винсент Янссен (54'), Кристиан Бёрджесс (68'), Зено Ван Ден Бос (88'), Алессио Кастро-Монтес (90'), Антони Морис (90 + 1')

    Напомним, прошлогодним обладателем Кубка Бельгии был «Антверпен».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Марсель» противостоять «Аталанте»?
  • «Аталанта» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Олимпиакос» отстоит преимущество, добытое в Англии?
  • «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры