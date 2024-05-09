«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Антверпен»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

Коки Мачида Фото: globallookpress.com
Единственный гол в конце первого тайма забил японский защитник Коки Мачида.
Футбол. Бельгия. Кубок
Юнион — Антверпен 1:0
Гол: 1:0 Коки Матида (45 + 1') Юнион: Антони Морис, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Коки Матида, Алессио Кастро-Монтес, Лоик Лапуссен (Росс Сайкс, 81'), Матиас Расмуссен (Ноа Садики, 84'), Шарль Ванхаутте, Кэмерон Пуэртас, Мохамед Эль Амин Амура (Жан Тьерри Лазар, 90'), Густаф Нильссон (Kевин Родригес, 81') Антверпен: Сенне Ламменс, Овен Вейндал (Сумола Кулибали, 86'), Тоби Алдервейрелд, Зено Ван Ден Бос, Ричи Де Лат (Йелле Батай, 73'), Юрген Эккеленкамп (Джордж Иленихена, 86'), Элиот Матазо (Альхассан Юсуф, 73'), Мандела Кейта, Винсент Янссен, Мишель Анже Баликвиша, Гирано Керк (Чидера Эджук, 73') Предупреждения: Мохамед Эль Амин Амура (24'), Элиот Матазо (30'), Винсент Янссен (54'), Кристиан Бёрджесс (68'), Зено Ван Ден Бос (88'), Алессио Кастро-Монтес (90'), Антони Морис (90 + 1')
Напомним, прошлогодним обладателем Кубка Бельгии был «Антверпен».