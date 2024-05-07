Ташуев: Планов пока нет, в ожидании

Бывший главный тренервысказался о своих планах на будущее.

«Сезон заканчивается в РПЛ, осталось всего 3 тура. Все команды ждут, как закончится сезон. Пока говорить о предложениях рано, вариантов нет, сезон еще не завершен. Из других стран, не из России, были звонки. Планов пока нет, в ожидании», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

26 апреля «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера команды по семейным обстоятельствам.

Ранее Ташуев работал в ряде российских клубов, включая «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Чайку» и «Ахмат».