Орлов: «Зенит» хочет стать чемпионом или нет?!

Комментаторвысказался о текущем положении дел в

«Артур еще не вмонтирован в модель "Зенита", пользы от него маловато... Не тот КПД. А Мостовой? Я вообще не понимаю, зенитовцы с такой игрой хотят стать чемпионами или нет? Никак в толк не возьму. Все слишком академично. Да, забили один красивый гол. А кто автор-то? Защитник! Дуглас Сантос. А остальные? Я же не зря говорил, что Дуглас — единственный, кто держит уровень.

Неубедителен "Зенит". Нет должной самоотдачи. Академики...

Почему Семак перешел на игру в три центральных при счете 1:0? Ход, получается, не сработал. Вышедший на замену Алип "привез" этот пенальти. Вообще не ясно, почему надо было сдерживать "Факел", а не забивать второй? Где конкретика в атаке? Никто не лез в штрафную, никто не обострял. Раньше питерцы за матч имели 5-6 реальных шансов! Сейчас один момент реализуют — и останавливаются. Ну что это такое? Против "Факела" играть на удержание? Не знаю...

Что этим футболистам мешает бегать в полную силу все 90 минут? Ташуев в интервью "СЭ" предположил, что "Зенит" испытывает проблемы с физикой? Считаю, что последний тренировочный сбор не дал должного эффекта. Раньше весной "Зенит" играл гораздо лучше, двигался больше. А сейчас? Нет свежести. Никто не держит темп! Нет взрывной силы. Все работают в одном режиме, причем не на пределе своих возможностей», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Зенит» идет на первом месте в турнирной таблице РПЛ.