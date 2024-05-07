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    Кирьяков считает, что «Динамо» может стать чемпионом России

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    Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Если команда обыгрывает "Зенит", основного претендента на титул, вытягивает матчи, как с "Сочи", то напрашивается мысль о возможном чемпионстве. Последняя игра "Динамо" с "Сочи" была похожа на те, которые называют чемпионскими.

    Не всё зависит от "Динамо", но "Краснодар" нервозен, а "Зенит" тоже теряет очки. Шансик появится, главное — самим не допускать ошибок, смотреть на себя и выиграть все оставшиеся игры.

    Сезон для всех претендентов на чемпионство неоднозначен, все теряют очки, все нестабильны. Поэтому и концовка получается очень интересной в плане борьбы. Для всех это интересно — посмотреть борьбу до последнего тура, чего не было в последние годы», — сказал Кирьяков Чемпионату.

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    • После 27-и туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (50 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (50).

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