Кирьяков считает, что «Динамо» может стать чемпионом России

Российский тренерподелился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Если команда обыгрывает "Зенит", основного претендента на титул, вытягивает матчи, как с "Сочи", то напрашивается мысль о возможном чемпионстве. Последняя игра "Динамо" с "Сочи" была похожа на те, которые называют чемпионскими.

Не всё зависит от "Динамо", но "Краснодар" нервозен, а "Зенит" тоже теряет очки. Шансик появится, главное — самим не допускать ошибок, смотреть на себя и выиграть все оставшиеся игры.

Сезон для всех претендентов на чемпионство неоднозначен, все теряют очки, все нестабильны. Поэтому и концовка получается очень интересной в плане борьбы. Для всех это интересно — посмотреть борьбу до последнего тура, чего не было в последние годы», — сказал Кирьяков Чемпионату.

После 27-и туров «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 51-м очком в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (50 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Динамо» (50).