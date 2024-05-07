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    Гвардиола не хочет возвращаться в «Баварию»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не рассматривает возможность перейти на аналогичную должность в мюнхенскую «Баварию», говорится в заявлении представителя испанского специалиста.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Мюнхенская "Бавария" в сердце Пепа, но он не хочет покидать "Манчестер Сити" этим летом. Он очень счастлив здесь, у него контракт до 2025 года. Возвращение в "Баварию" исключено», — приводит заявление представителя журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

    Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год, привел команду к трем титулам чемпиона Германии, двум победам в Кубке Германии.

    «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, чемпионом Германии в сезоне-2023/24 досрочно стал «Байер».

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