Гвардиола не хочет возвращаться в «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Сити»не рассматривает возможность перейти на аналогичную должность в мюнхенскую «Баварию», говорится в заявлении представителя испанского специалиста.

«Мюнхенская "Бавария" в сердце Пепа, но он не хочет покидать "Манчестер Сити" этим летом. Он очень счастлив здесь, у него контракт до 2025 года. Возвращение в "Баварию" исключено», — приводит заявление представителя журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год, привел команду к трем титулам чемпиона Германии, двум победам в Кубке Германии.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, чемпионом Германии в сезоне-2023/24 досрочно стал «Байер».