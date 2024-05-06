1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Баринов«Локомотив» — «Ростов». Онлайн
  • 20:04
    • «Факел» избежал поражения на 90+12-й минуте в матче РПЛ с «Зенитом»
  • 19:40
    • Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч РПЛ с «Рубином»
  • 19:28
    • «Локомотив» и «Ростов» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 18:27
    • Миранчук выйдет в старте на матч против «Салернитаны»
  • 18:41
    • Игнашевич после поражения от «Урала»: Ключевой момент — позорное судейство
    Все новости спорта

    Точилин: Вариант в Европе у Тюкавина будет, но всё зависит от него

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Трансферы
    Экс-футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о будущем нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Говорят, что у нас много российских кандидатов, которые могут уехать в Европу. Но вопрос в предложении, ведь никто не хочет ехать в средний клуб. Все хотят ехать только в гранды. Вариант в Европе у Тюкавина будет, но всё зависит от него, примет ли он это предложение.

    К примеру, у нас есть Захарян, который уехал летом и ему давали большие шансы, но пока у него складывается тяжело. Поэтому может быть так, что и Тюкавина всё будет непросто. Ему сначала нужно уехать в Европу и уже потом проявить себя там. А то шансы на уезд в Европу есть у всех», — сказал Точилин Чемпионату.

  • Шедевр Тюкавина, невероятная концовка. «Динамо» выиграло у «Сочи» и вышло в лидеры РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Динамо» в матче с «Сочи»
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 27 матчей в РПЛ, забил 14 голов и сделал 8 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» переедет ростовчан
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Казанцы «засушат» игру
  • ЦСКА — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Манчестер Юнайтед» обязан подтвердить свое реноме
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Локомотив — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Удинезе — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Завтра в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры