Точилин: Вариант в Европе у Тюкавина будет, но всё зависит от него

Экс-футболистподелился мнением о будущем нападающего «бело-голубых»

«Говорят, что у нас много российских кандидатов, которые могут уехать в Европу. Но вопрос в предложении, ведь никто не хочет ехать в средний клуб. Все хотят ехать только в гранды. Вариант в Европе у Тюкавина будет, но всё зависит от него, примет ли он это предложение.

К примеру, у нас есть Захарян, который уехал летом и ему давали большие шансы, но пока у него складывается тяжело. Поэтому может быть так, что и Тюкавина всё будет непросто. Ему сначала нужно уехать в Европу и уже потом проявить себя там. А то шансы на уезд в Европу есть у всех», — сказал Точилин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 27 матчей в РПЛ, забил 14 голов и сделал 8 голевых передач.