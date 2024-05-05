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    Клопп: Я больше не могу продолжать работать на том уровне, который необходим для «Ливерпуля»

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в очередной раз высказался о своем решении покинуть мерсисайдский коллектив по окончании сезона.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Последние несколько недель игра команды была неважной, из-за чего многие стали говорить, что я очень устал от всего этого. Скажу: я просто постарел. Но до самого последнего дня я продолжу быть вовлечённым в работу на все 100%.

    Уверен, что, если бы я не принял это решение, уже в следующем сезоне всё могло бы усложниться. То, как мне пришлось бы вести предсезонную подготовку, подтолкнуло меня к такому важному решению. Для этой работы нужно быть полным сил, а готовности на 80% — недостаточно. Нужно быть в работе 24/7, что я и делал на протяжении длительного времени. Но я больше не могу продолжать на том уровне, который необходим для Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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