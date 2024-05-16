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    «Лидс» разбил «Норвич» и вышел в финал плей-офф за выход в АПЛ

    «Лидс» — «Норвич»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Лидс Норвич
    В ответном матче полуфинала плей-офф за путевку в АПЛ «Лидс» дома разгромил «Норвич» со счетом 4:0.

    «Лидс»
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    «Лидс»

    Точными ударами отметились Илия Груев, Джоэл Пиру, Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл.

    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф
    Лидс — Норвич Сити 4:0
    Голы: 1:0 Илия Груев (7'), 2:0 Жоэль Пироэ (20'), 3:0 Жоржиньо Рюттер (40'), 4:0 Крисенсио Саммервилл (68') Лидс: Иллан Меслье, Джо Родон, Хуниор Фирпо, Арчи Грей, Этан Ампаду, Глен Камара, Илия Груев (Лиам Купер, 83'), Вильфред Ньонто (Даниэль Джеймс, 70'), Жоржиньо Рюттер (Коннор Робертс, 74'), Крисенсио Саммервилл (Джейдон Энтони, 74'), Жоэль Пироэ (Mateo Joseph, 74') Норвич Сити: Ангус Ганн, Димитрис Яннулис (Кристиан Фасснахт, 63'), Бен Гибсон (Сэм МакКаллум, 63'), Шейн Даффи, Джек Стейси, Габриэл Сара, Кенни Маклин, Марселино Нуньес, Джошуа Сарджент (Борха Сайнс, 46'), Эшли Барнс (Сидней ван Хойдонк, 81'), Jonathan Rowe (Jacob Sorensen, 81') Предупреждения: Jonathan Rowe (37'), Илия Груев (54'), Жоржиньо Рюттер (56'), Кенни Маклин (90 + 1')

    «Лидс» вышел в финал стыковых матчей за путевку в АПЛ, где сыграет либо с «Саутгемптоном»,либо с «Вест Бромвичем».

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