Гвардиола: Нам нужно набрать все 12 очков, иначе будет сложно — настолько силен «Арсенал»

Главный тренерв очередной раз высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне АПЛ.

«Нам нужно набрать все 12 очков, иначе будет сложно — настолько силен "Арсенал". Все зависит от нас. Шаг за шагом надо выигрывать матчи. Я бы хотел сказать, что вновь случится то, что уже происходило в прошлом, но никто не знает, как будет на деле. Конечно, мы хотим выиграть чемпионат. Это большой вызов», — приводит слова Гвардиолы beIN Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Сейчас «Арсенал» возглавляет таблицу АПЛ с 80 очками, но «Манчестер Сити» отстает только на один балл и имеет игру в запасе.