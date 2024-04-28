Кобелев о поражении «Зенита» от «Рубина»: Стоя никого сейчас обыграть невозможно

Известный тренерпризнался, что его удивило поражениеот(0:2) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

«Все, и я в том числе, ожидали победу "Зенита", потому что "Краснодар" и "Динамо" преследуют.

Но "Зенит" вышел на матч не мобилизованным на сто процентов и столкнулся с ожесточенной игрой "Рубина" — то, что мы называем от ножа.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Динамо" — "Зенит"

Мы прекрасно знали, что "Рубин" в обороне играет очень хорошо и компактно. Чтобы взломать эту оборону, нужна скорость движения и работы с мячом. Но "Зенит" не показывал эту скорость.

Стоя обыграть никакую команду сейчас невозможно», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

В ближайшем матче «Зенит» сыграет 28 апреля с «Динамо». Игра пройдет в Москве, начало — в 19:15 мск.