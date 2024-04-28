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    Кобелев о поражении «Зенита» от «Рубина»: Стоя никого сейчас обыграть невозможно

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    Известный тренер Андрей Кобелев признался, что его удивило поражение «Зенита» от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура РПЛ.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Все, и я в том числе, ожидали победу "Зенита", потому что "Краснодар" и "Динамо" преследуют.

    Но "Зенит" вышел на матч не мобилизованным на сто процентов и столкнулся с ожесточенной игрой "Рубина" — то, что мы называем от ножа.

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    Мы прекрасно знали, что "Рубин" в обороне играет очень хорошо и компактно. Чтобы взломать эту оборону, нужна скорость движения и работы с мячом. Но "Зенит" не показывал эту скорость.

    Стоя обыграть никакую команду сейчас невозможно», — приводит слова Кобелева «Чемпионат».

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