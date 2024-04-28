Галактионов: Команду упрекнуть не в чем

Главный тренерпрокомментировал поражение от(2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуально, и командно. Нужно исправить этот дисбаланс.

Возможно, но на требовался игрой средней линии, кто будет цепляться за мяч. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три мяча — не очень хорошо для нас», — цитирует Галактионова «Спорт-Экспресс».

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ с 42 очками в активе. «Локомотив» — на 5-й позиции (41 балл).