Глава совдира «Динамо»: Мы собрались после того, как многие нас похоронили

Глава совета директоровподелился эмоциями после победы «сине-бело-голубых» в матче 26-го тура РПЛ с(1:0).

«Сегодня был очень хороший и качественный футбол. Была плотная игра, которая по своему накалу напоминала тот матч, который мы выиграли 1:0 в Кубке России. Команда — молодцы!

Собрались после того, как многие нас похоронили, и выдали победный отрезок, который промежуточно завершился хорошей и плотной игрой с отличным результатом.

Мы ставим задачу попасть в тройку. Но так как у нас очень амбициозный тренер и футболисты, они сами себе ставят максимальные задачи», — передает слова Гафина Чемпионат.

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Краснодар» (49 баллов), который имеет на игру в запасе. Первую строчку в РПЛ занимает «Зенит» (50).