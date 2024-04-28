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    Глава совдира «Динамо»: Мы собрались после того, как многие нас похоронили

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    Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился эмоциями после победы «сине-бело-голубых» в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

    «Динамо»
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    «Динамо»

    «Сегодня был очень хороший и качественный футбол. Была плотная игра, которая по своему накалу напоминала тот матч, который мы выиграли 1:0 в Кубке России. Команда — молодцы!

    Собрались после того, как многие нас похоронили, и выдали победный отрезок, который промежуточно завершился хорошей и плотной игрой с отличным результатом.

    Мы ставим задачу попасть в тройку. Но так как у нас очень амбициозный тренер и футболисты, они сами себе ставят максимальные задачи», — передает слова Гафина Чемпионат.

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    • После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 47-ю очками в активе. На 2-й позиции располагается «Краснодар» (49 баллов), который имеет на игру в запасе. Первую строчку в РПЛ занимает «Зенит» (50).

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