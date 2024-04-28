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    «Боруссия» М и «Унион» поделили очки

    «Боруссия» М — «Унион»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» и берлинский «Унион» сыграли вничью.

    «Боруссия» М
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    «Боруссия» М

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия М — Унион 0:0
    Боруссия М: Мориц Николас, Марвин Фридрих, Нико Эльведи, Фабио Кьяродия (Куадио Коне, 80'), Штефан Ляйнер (Лука Нец, 66'), Коу Итакура, Джозеф Скалли, Рокко Райтц, Робин Хак (Франк Онора, 80'), Томаш Чванчара (Nathan NGoumou, 66'), Алассан Плеа (Теозон-Жордан Сибачо, 88') Унион: Фредерик Реннов, Робин Гозенс, Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 86'), Диогу Лейте, Кевин Фогт (Робин Кнохе, 46'), Данило Дуки, Лука Тусар, Рани Хедира, Бренден Ааронсон (Benedict Hollerbach, 74'), Кевин Фолланд (Миккель Кауфманн, 87'), Йорбе Вертессен (Андраш Шчафер, 46') Предупреждения: Кевин Фогт (44'), Штефан Ляйнер (46'), Рани Хедира (48'), Рокко Райтц (89')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    У «Боруссии» теперь 32 очка и 13-я позиция. У «Униона» 30 баллов и 14-я строчка.

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