«Эвертон» — «Брентфорд»: счет матча 1:0, обзор гола

«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004

Интервью с лучшим бомбардиром двух чемпионатов России и автором самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы