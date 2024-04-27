«Эвертон» — «Брентфорд»: счет матча 1:0, обзор гола

«Эвертон» Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Идрисса Гуйе.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Эвертон — Брентфорд 1:0
Гол: 1:0 Идрисса Гейе (60') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Эшли Янг, Бен Годфри, Джек Харрисон, Идрисса Гейе (Амаду Онана, 78'), Джеймс Гарнер, Абдулайе Дукуре, Дуайт Макнил, Юссеф Шермити Брентфорд: Марк Флеккен, Серхио Регилон (Кевин Шаде, 78'), Этан Пиннок, Нэйтан Коллинз, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 84'), Витали Янельт (Миккель Дамсгор, 67'), Кристиан Нергор (Yehor Yarmoliuk, 78'), Матиас Йенсен, Йоан Висса (Кин Льюис-Поттер, 68'), Айван Тони, Брайан Мбемо Предупреждения: Серхио Регилон (44'), Джеймс Тарковски (74')
Таким образом, «Эвертон» смог набрать 36 очков и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Брентфорда» 35 пунктов и 16-я строчка.