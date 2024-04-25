Каррагер: В нынешнем сезоне Салах — тень себя прежнего

Экс-защитниквысказался о нападающем «мерсисайцев»

«Большую часть нынешнего сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился от травмы.

Он легенда "Ливерпуля", суперзвезда, один из величайших игроков всех времён, но в матче с "Эвертоном" Мохамед не был похож сам на себя», — приводит слова Каррагера британское интернет-издание Liverpool Echo.

Напомним, что «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Эвертону» (0:2). После этого матча «мерсисайцы» отстают от 1-й позиции в АПЛ на 3 балла.

В нынешнем сезоне Салах провел 28 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забил 17 голов и сделал 9 голевых передач.