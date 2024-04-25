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    Ахмат — Сочи: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.04.2024 в 20:30 начнется матч в российской футбольной Премьер-лиге Ахмат — Сочи

    Футбол РПЛ Ахмат Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 20:30 25.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Ахмат — Сочи в российской футбольной Премьер-лиге.

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    Последний матч: «Сочи» — «Ахмат» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ахмат» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.32.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ахмат»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ахмат — Сочи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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