Экс-директор академии «Локомотива»: Возможное появление Рангника в «Баварии» — это похоже на шутку

Бывший директор академии «Локомотива»прокомментировал информацию о возможном назначениина пост главного тренера

Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

«Это удивляет. Если даже не брать провальную работу в "Локомотиве", то можем увидеть "Манчестер Юнайтед", в котором он также не проявил себя с хорошей стороны.

"Бавария" — это флагман немецкого футбола. Это все похоже на какую-то шутку. Не думаю, что они серьезно рассматривают Рангника», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, в настоящее время Рангник возглавляет сборную Австрии, которая под его руководством вышла в финальную часть Евро-2024.