Экс-директор академии «Локомотива»: Возможное появление Рангника в «Баварии» — это похоже на шутку

Ральф Рангник Фото: globallookpress.com
Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».
«Это удивляет. Если даже не брать провальную работу в "Локомотиве", то можем увидеть "Манчестер Юнайтед", в котором он также не проявил себя с хорошей стороны.
"Бавария" — это флагман немецкого футбола. Это все похоже на какую-то шутку. Не думаю, что они серьезно рассматривают Рангника», — приводит слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».
Напомним, в настоящее время Рангник возглавляет сборную Австрии, которая под его руководством вышла в финальную часть Евро-2024.