Источник: Тиагу Силва продолжит карьеру в Бразилии

Защитникдостиг договоренности с бразильским. Об этом сообщает Goal

Стало известно, что Тиагу Силва присоединится к «Флуминенсе» предстоящим летом. Защитник точно решил уйти из «Челси» и в ближайшее время объявит об этом официально.

В нынешнем сезоне Тиагу Силва провел 25 матчей за «синих» в АПЛ и забил 3 гола.

Напомним, что бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе «Челси» в 2021-м году. В нынешнем сезоне «синие» занимают 9-е место в таблице чемпионата Англии с 47-ю баллами в активе.

Сегодня, 23-го апреля в 22:00 мск. стартовал поединок между «Арсеналом» и «Челси» в рамках АПЛ. После 1-го тайма «канониры» ведут в счете 1:0. Следите за ходом поединка — тут.