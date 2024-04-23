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    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Челси». Онлайн
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    Источник: Тиагу Силва продолжит карьеру в Бразилии

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    Защитник «Челси» Тиагу Силва достиг договоренности с бразильским «Флуминенсе». Об этом сообщает Goal.

    Тиагу Силва
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    Тиагу Силва

    Стало известно, что Тиагу Силва присоединится к «Флуминенсе» предстоящим летом. Защитник точно решил уйти из «Челси» и в ближайшее время объявит об этом официально.

    В нынешнем сезоне Тиагу Силва провел 25 матчей за «синих» в АПЛ и забил 3 гола.

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    • Напомним, что бразилец выигрывал Лигу чемпионов в составе «Челси» в 2021-м году. В нынешнем сезоне «синие» занимают 9-е место в таблице чемпионата Англии с 47-ю баллами в активе.

    Сегодня, 23-го апреля в 22:00 мск. стартовал поединок между «Арсеналом» и «Челси» в рамках АПЛ. После 1-го тайма «канониры» ведут в счете 1:0. Следите за ходом поединка — тут.

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