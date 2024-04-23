Стал известен список арбитров на Евро-2024

Судейский комитет УЕФА выбрал 18 главных арбитров, которые будут работать на матчах чемпионата Европы 2024 года в Германии.

В список рефери вошли: Артур Соареш Диаш (Португалия), Хесус Хиль Мансано (Испания), Марко Гуида, Даниэле Орсато (оба — Италия), Иштван Ковач (Румыния), Иван Кружльяк (Словакия), Франсуа Летексье, Клеман Тюрпен (оба — Франция), Данни Маккели (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Халил Мелер (Турция), Гленн Нюберг (Швеция), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба — Англия), Сандро Шерер (Швейцария), Славко Винчич (Словения), Феликс Цвайер и Даниэль Зиберт (оба — Германия).

Приглашенным судьей из Латинской Америки будет аргентинец Факундо Тельо.

Евро-2024 пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля.