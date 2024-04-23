«Бавария» возобновила переговоры с Рангником

вернулась к переговорам с главным тренером сборной Австрии, сообщил журналист Sky Флориан Плеттенберг.

Общение с 65-летним специалистом возобновилось в последние дни после того, как другой кандидат мюнхенцев Юлиан Нагельсман продлил контракт со сборной Германии. «Бавария» с оптимизмом смотрит на переговоры с Рангником, хоть клубу, вероятно, и придется выплатить компенсацию за тренера, который связан с австрийской сборной контрактом до ЧМ-2026.

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В 2021 году Рангник являлся руководителем по спорту и развитию «Локомотива». С декабря 2021 года по май 2022-го немецкий специалист работал исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». С лета 2022-го он возглавляет австрийскую сборную.