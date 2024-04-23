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    Маттео ГендузиТрансферный дайджест. 16-22 апреля
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    Моуринью: В «Манчестер Юнайтед» у меня не было такого уровня доверия, как у тен Хага

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    Португалец Жозе Моуринью высказался о своём периоде на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «У меня не было такого уровня доверия, как у тен Хага. Поэтому я ушёл грустным, потому что чувствовал, что нахожусь в начале процесса. В некоторые моменты я чувствовал, что, если бы они поверили мне и моему опыту, всё могло бы быть иначе. В клубе есть ещё пара игроков, которых я не хотел видеть пять или шесть лет назад. Я думаю, что они представляют собой то, что я считаю не лучшим вариантом для клуба такого масштаба.

    Но я там свою работу выполнил. Время всегда говорит правду. Я бы хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" добился успеха», — приводит слова Моуринью The Telegraph.

    Календарь и таблица АПЛ

    Моуринью возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

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