Энрике необычно отреагировал на очередной вопрос про будущее Мбаппе

Главный тренеррешил отстроумно ответить на вопрос о будущем нападающего командыпосле окончания нынешнего сезона.

«Только что вы были близки к тому, чтобы установить рекорд, ведь это была первая пресс-конференция, на которой меня никто не спрашивал о Кики (прозвище Килиана Мбаппе).

Вы действительно установили рекорд, но всё равно задали этот вопрос. Я не могу вам ответить. Когда Кики выступит публично, я сделаю то же самое», — приводит слова Энрике Sport.es.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Мбаппе перейдет в «Реал» предстоящим летом. Руководство ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля на место французского форварда.