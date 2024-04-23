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    Энрике необычно отреагировал на очередной вопрос про будущее Мбаппе

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил отстроумно ответить на вопрос о будущем нападающего команды Килиана Мбаппе после окончания нынешнего сезона.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Только что вы были близки к тому, чтобы установить рекорд, ведь это была первая пресс-конференция, на которой меня никто не спрашивал о Кики (прозвище Килиана Мбаппе).

    Вы действительно установили рекорд, но всё равно задали этот вопрос. Я не могу вам ответить. Когда Кики выступит публично, я сделаю то же самое», — приводит слова Энрике Sport.es.

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    • Ранее в СМИ сообщали о том, что Мбаппе перейдет в «Реал» предстоящим летом. Руководство ПСЖ рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля на место французского форварда.

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