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    Лига 1. ПСЖ в двух победа от титула чемпиона

    Итоги 30-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — «Лион»
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    ПСЖ — «Лион»
    ПСЖ на шаг приблизился к титулу чемпиона Франции, лидер Лиги 1 на 11 очков опережает ближайшего преследователя — команду «Монако». До окончания турнира клубам осталось сыграть 4 тура.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 30 тура Лиги 1 на второе место французского чемпионата поднялся «Монако», оттеснив на третью строчку «Брест».

    На три строчки вверх взлетел «Ренн», который расположился на 7 месте турнирной таблицы чемпионата Франции. Потеряли две строчки «Лион», который теперь занимает 8 позицию и «Реймс», который опустился с 8 на 10 место.

    В чемпионате местами поменялись «Монпелье» и «Страсбург», заняв 12 и 13 места соответственно.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Зону вылета покинул «Метца», поднявшись с 17 на 15 строчку. Вниз по таблице опустились «Гавр» и «Лорьян», которые сейчас идут на 16 и 17 местах.

    Игра чемпиона

    Безоговорочным лидером чемпионата Франции является ПСЖ. Парижане в 30-м туре Лиге 1 нанесли уверенное поражение «Лиону» (4:1).

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    • В составе победителей голами отметились Лукас Бералдо, ещё два мяча в сетку ворот соперника отпрпвил Гонсалу Рамуш, был также зафиксирован игроком «Лиона» Неманьи Матича. В итоге ПСЖ набрал 66 очков и закрепился на первом месте.

    Лига чемпионов

    На второе место поднялся «Монако» с активом в 55 баллов. Монегаски одержали третью победу подряд в чемпионате.

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    В рамках минувшего игрового дня команда переиграла главного конкурента — команду «Брест» (2:0). В составе «Бреста» мячи забили Денис Закариа и Такуими Минамино.

    «Брест-»Лилль«
    globallookpress.com

    После тура «Монако» набрал 55 очков и вышел на 2 строчку, а «Брест», в свою очередь аккумулировал 53 пункта.

    Тур № 31

    Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 26 по 28 апреля.

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    В субботу сыграет свой матч против ПСЖ, который примет на своём поле «Гавр», который состоится в субботу, 27 апреля.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В воскресенье, 28 апреля нас ждут ещё три матча с приставкой супер: «Ренн» — «Брест», «Лион» — «Монако» и «Масрель» — «Ланс».

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