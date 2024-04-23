Лига 1. ПСЖ в двух победа от титула чемпиона

ПСЖ на шаг приблизился к титулу чемпиона Франции, лидер Лиги 1 на 11 очков опережает ближайшего преследователя — команду «Монако». До окончания турнира клубам осталось сыграть 4 тура.

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 30 тура Лиги 1 на второе место французского чемпионата поднялся «Монако», оттеснив на третью строчку «Брест».

На три строчки вверх взлетел «Ренн», который расположился на 7 месте турнирной таблицы чемпионата Франции. Потеряли две строчки «Лион», который теперь занимает 8 позицию и «Реймс», который опустился с 8 на 10 место.

В чемпионате местами поменялись «Монпелье» и «Страсбург», заняв 12 и 13 места соответственно.

Календарь и таблица Лиги 1

Зону вылета покинул «Метца», поднявшись с 17 на 15 строчку. Вниз по таблице опустились «Гавр» и «Лорьян», которые сейчас идут на 16 и 17 местах.

Игра чемпиона

Безоговорочным лидером чемпионата Франции является ПСЖ. Парижане в 30-м туре Лиге 1 нанесли уверенное поражение «Лиону» (4:1).

В составе победителей голами отметились Лукас Бералдо, ещё два мяча в сетку ворот соперника отпрпвил Гонсалу Рамуш, был также зафиксирован игроком «Лиона» Неманьи Матича. В итоге ПСЖ набрал 66 очков и закрепился на первом месте.

Лига чемпионов

На второе место поднялся «Монако» с активом в 55 баллов. Монегаски одержали третью победу подряд в чемпионате.

«Монако» — «Гавр» globallookpress.com

В рамках минувшего игрового дня команда переиграла главного конкурента — команду «Брест» (2:0). В составе «Бреста» мячи забили Денис Закариа и Такуими Минамино.

«Брест-»Лилль« globallookpress.com

После тура «Монако» набрал 55 очков и вышел на 2 строчку, а «Брест», в свою очередь аккумулировал 53 пункта.

Тур № 31

Матчи следующего тура чемпионата Франции пройдут с 26 по 28 апреля.

В субботу сыграет свой матч против ПСЖ, который примет на своём поле «Гавр», который состоится в субботу, 27 апреля.

Все прогнозы на Лигу 1

В воскресенье, 28 апреля нас ждут ещё три матча с приставкой супер: «Ренн» — «Брест», «Лион» — «Монако» и «Масрель» — «Ланс».