начнут матч в 22:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 23.04.2024.

Последний матч: «Челси» — «Арсенал Лондон» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.85 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Челси»).

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