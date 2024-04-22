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    Лукас Васкес: «Реал» провел очень хороший сезон в чемпионате, мы на правильном пути

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    Вингер «Реала» Лукас Васкес прокомментировал победу в матче с «Барселоной» (3:2) в игре 32-го тура Ла Лиги.

    Лукас Васкес
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    Лукас Васкес

    «Это было зрелищно. Это был отличный вечер с нашими фанатами, и мы это заслужили. Мы сделали большой шаг на пути к чемпионству. Команда, несмотря на оставленные силы в Манчестере, снова показала себя с лучшей стороны. Мы снова провели отличную игру, отдали все силы, чтобы добиться этой победы, которая даёт нам преимущество в лиге и приближает к титулу.

    За пять минут до конца мы получили право на штрафной и сказали себе: "Давайте забьём, давайте победим". Вот что олицетворяют этот клуб и эта эмблему: мы всегда хотим победить, мы боремся до конца и никогда не сдаёмся.

    Мы знали, что это будет решающий матч в в борьбе за Ла Лигу. Понимали, что команде нужна эта победа. Мы проделали большую работу и очень счастливы. Очень рад, что смог помочь команде. Многое получилось, и это важно для нас.

    Мы провели очень хороший сезон в чемпионате, мы на правильном пути. Теперь нам нужно его завершить, и мы выкладываемся по полной», — приводит слова Васкеса AS.

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    Напомним, Васкес отметился голом и результативной передачей, а также заработал пенальти.

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