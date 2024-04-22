Степашин: Личка справляется с поставленными задачами

Член советов директоров «Динамо»считает, что главный тренер командынеплохо работает и пока справляется с возложенными на него задачами.

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«Тренер поставленные задачи пока выполняет, поэтому все обсудим по итогам сезона. Сейчас он работает с командой. Я надеюсь, что команда его не подведет, а он не подведет нас всех вместе. У нас были поставлены задачи — быть в тройке или взять Кубок.

Так что и то и другое пока не снято с повестки дня. Хотя ситуация непростая, есть и другие команды. Вчера "Спартак" всех удивил в "Ростове", — приводит "КП Спорт" слова Степашина.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас "Динамо" идет на третьей строчке в таблице РПЛ с 41 очком после 24 матчей. В последнем туре команда уверенно победила "Пари НН" (4:1).