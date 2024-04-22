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    Рома — Болонья: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.04.2024 в 19:30 начнется матч в Серии А Рома — Болонья

    Футбол Серия A Рома Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Рома и Болонья начнут матч в 19:30 в Серии А, 22.04.2024.

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    Последний матч: «Болонья» — «Рома» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Болонья». Коэффициент ставки — 2.30.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Рома — Болонья.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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