начнут матч в 02:30 в американской футбольной лиге MLS, 21.04.2024.

Последний матч: «Портленд Тимберс» — «Коламбус Крю» 3:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Коламбус Крю»).

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