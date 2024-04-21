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    Гремио — Куяба: смотреть онлайн в прямом эфире

    21.04.2024 в 00:30 начнется матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) Гремио — Куяба

    Футбол Латинская Америка
    В 00:30 21.04.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Гремио — Куяба в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч: «Гремио» — «Куяба» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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