Последний матч: «Арсенал Лондон» — «Вулверхэмптон» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:4.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:4 (победит «Арсенал Лондон»).
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