Слишкович: Моя задача — вывести «Спартак» из негативной ситуации

Исполняющий обязанности главного тренерарассказал о задачах команды на остаток нынешнего сезона.

«Честно могу сказать, что не ожидал такого. Но клуб обратился с предложением принять команду. И я согласился.

Каких-то особенных эмоций я не испытал, потому что на это просто не было времени. Уже через два дня нас ждал матч в Питере с "Зенитом". Потом провели две тренировки и сразу сели в поезд до Ростова. По сути, мы даже не имели возможности провести тактические занятия. Зато смогли провести много бесед. Как с командой в целом, так и с футболистами по отдельности.

Наша общая цель — вернуть хорошую игру и набрать максимум очков в ближайших матчах. Понимаю, что сейчас сложилась довольно негативная ситуация. Моя задача — вывести команду из неё. Выполнить работу так, как я умею. А там будет видно», — приводит слова Слишковича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что 14-го апреля в «Спартаке» объявили о расторжении контракта с Гильермо Абаскалем. Вместо него «красно-белых» временно возглавил Слишкович. Под его руководством «Спартак» провел 1 матч, в котором сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).