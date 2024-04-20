Гвардиола: Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем»

Главный тренердал свою оценку нынешнему

«Я восхищаюсь "Ливерпулем". Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь "Ливерпулем". Юрген Клопп и "Ливерпуль" всегда были здесь. Это команда, которая конкурирует с нами. Настоящий, настоящий соперник, который боролся с нами лицом к лицу, который выходит биться с тобой. И они делали это 6-7 лет.

Я не сужу по тому, поднимает ли команда трофей. Речь об огромном количестве игр — сезон за сезоном. И они были здесь. И это самое сложное. Они все равно были близки к трофеям. Они очень хороши в этом сезоне, эта команда всегда подавала пример», — цитирует Гвардиолу BeanymanSports.

Календарь и таблица АПЛ

В настоящий момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Ливерпуль» занимает третью строчку.