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    Гвардиола: Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал свою оценку нынешнему «Ливерпулю».

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Я восхищаюсь "Ливерпулем". Что бы ни случилось в этом сезоне, я восхищаюсь "Ливерпулем". Юрген Клопп и "Ливерпуль" всегда были здесь. Это команда, которая конкурирует с нами. Настоящий, настоящий соперник, который боролся с нами лицом к лицу, который выходит биться с тобой. И они делали это 6-7 лет.

    Я не сужу по тому, поднимает ли команда трофей. Речь об огромном количестве игр — сезон за сезоном. И они были здесь. И это самое сложное. Они все равно были близки к трофеям. Они очень хороши в этом сезоне, эта команда всегда подавала пример», — цитирует Гвардиолу BeanymanSports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В настоящий момент «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Ливерпуль» занимает третью строчку.

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