начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 20.04.2024.

Последний матч: «Васко да Гама» — «Флуминенсе» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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