начнут матч в 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы, 18.04.2024.

Последний матч: «Байер» — «Вест Хэм» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вест Хэм» — «Байер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Вест Хэм — Байер.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам