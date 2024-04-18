начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЕ, 18.04.2024.

Последний матч: «Милан» — «Рома» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.05 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

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