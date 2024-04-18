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    Мойес: Надеюсь, футболисты «Байера» выпили много пива

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    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от ответного матча с «Байером» в четвертьфинале Лиги Европы.

    Дэвид Мойес
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    Дэвид Мойес

    «Первый гол в Леверкузене лишь на 83-й минуте. Нам может потребоваться столько же времени чтобы забить. Нам нужно набраться терпения и играть до конца. Мы сделаем все возможное. Это будет очень трудный матч, но мы верим в успех.

    Я не видел как "Байер" отмечал чемпионство, но прочитал, что они победили. Почему бы не отпраздновать такое событие? Надеюсь, они выпили много пива из тех больших стаканов, что продают в Германии», — цитирует Мойеса ВВС.

    Напомним, что в первой игре «Байер» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. Ответный матч начнется в 22:00 мск.

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