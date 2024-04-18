Мойес: Надеюсь, футболисты «Байера» выпили много пива

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного матча св четвертьфинале Лиги Европы.

«Первый гол в Леверкузене лишь на 83-й минуте. Нам может потребоваться столько же времени чтобы забить. Нам нужно набраться терпения и играть до конца. Мы сделаем все возможное. Это будет очень трудный матч, но мы верим в успех.

Я не видел как "Байер" отмечал чемпионство, но прочитал, что они победили. Почему бы не отпраздновать такое событие? Надеюсь, они выпили много пива из тех больших стаканов, что продают в Германии», — цитирует Мойеса ВВС.

Напомним, что в первой игре «Байер» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:0. Ответный матч начнется в 22:00 мск.