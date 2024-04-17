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    Широков: «Спартак» может победить «Зенит», а почему нет?

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    Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит»«Спартак».

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Может ли "Спартак" победить? А почему нет? Им же нужно выиграть со счетом 1:0. А в серии пенальти уже непонятно, что будет. "Спартак" может и 2:0 выиграть. В первом тайме первого матча они переигрывали "Зенит". Почему бы не сделать это в Питере? Вполне могут.

    В таком матче может быть всё, что угодно. Если бы в первой игре "Зенит" выиграл 3:0, шансов было бы минимум. Они не так давно сыграли 0:0 в первой игре после возобновления РПЛ. Забей "Спартак" на последней минуте — победа 1:0», — сказал Широков «Чемпионату».

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