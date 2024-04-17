Мбаппе: Горжусь тем, что я парижанин

Нападающий «ПСЖ»высказался о крупной победе над «Барселоной» (4:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Я горжусь тем, что я парижанин. Рад играть за этот клуб и представлять столицу своей страны. Я вырос здесь, и для меня это нечто особенное. Очень приятно переживать подобные вечера.

Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ". Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

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В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 42 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и девять результативных передач.