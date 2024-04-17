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    Бубнов: Видно, что в «Сочи» пришел тренер хорошего уровня

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    Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 24-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Встреча прошла в субботу, 13 апреля, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Бубнов отметил работу главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

    Александр Бубнов
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    Александр Бубнов

    «По последним играм "Сочи" видно, что в команду пришёл тренер хорошего уровня. Роберт Морено сумел быстро перестроить команду и подготовить её физически к весенней части чемпионата. Именно поэтому клуб сейчас регулярно набирает очки. Испанец не боится играть в три форварда даже с сильными командами.

    Сочинцы показали в этой встрече практически образцовую игру в обороне. При потере мяча они быстро возвращались на свою половину поля, не давая возможности гостям провести быстрые атаки, а в позиционном нападении у красно-белых ничего не получилось», — приводит слова Бубнова Sportbox.

    «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 35 очков за 23 матча.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» находится на 16-й строчке, заработав 18 баллов.

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