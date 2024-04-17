Араухо: Футбол, который доставил столько радости в мою жизнь, теперь так сильно ударил в меня

Защитник каталонскойнаписал пост на своей странице в социальной сети после вылета из Лиги чемпионов от

Напомним, что Араухо был удален в этой игре.

«Футбол, который доставил столько радости в мою жизнь, теперь так сильно ударил в меня. Благодарю всех тех, кто безоговорочно рядом, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в команду до конца. Мне так жаль, что я не подарил вам радость. Попробуем ещё раз. Вперед, "Барса", вместе и навсегда!» — написал Араухо.

По сумме 2-х встреч (2:3, 4:1) ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии».