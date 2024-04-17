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    Араухо: Футбол, который доставил столько радости в мою жизнь, теперь так сильно ударил в меня

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    Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо написал пост на своей странице в социальной сети после вылета из Лиги чемпионов от «ПСЖ».

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    Напомним, что Араухо был удален в этой игре.

    «Футбол, который доставил столько радости в мою жизнь, теперь так сильно ударил в меня. Благодарю всех тех, кто безоговорочно рядом, моих одноклубников, которые отдали все силы на поле, и болельщиков, которые верили в команду до конца. Мне так жаль, что я не подарил вам радость. Попробуем ещё раз. Вперед, "Барса", вместе и навсегда!» — написал Араухо.

    По сумме 2-х встреч (2:3, 4:1) ПСЖ пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против дортмундской «Боруссии».

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