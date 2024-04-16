Орлов объяснил, почему «Динамо» выпало из чемпионской гонки

Известный комментаторраскритиковал главного тренера «Динамо»

«Доработает ли Личка до конца сезона? Доработает. Понимаете, Личка сам себя, мне кажется, обхитрил. Потому что он решил, что лучше много забивать, но какое ты место займешь, если ты будешь пропускать?

У него сзади игра не выстроена. У него много сейчас атакующих игроков в составе. Вот много. А они назад-то не отрабатывают. И не умеют мяч отбирать. Вот в чем проблема», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 23 матчей.