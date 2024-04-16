Гендир «Байера»: В финансовом плане мы не сможем догнать «Баварию», поэтому нужно быть лучше в других аспектах

Генеральный директор леверкузенскогорассказал о том, как теперь будет развиваться команда.

«Бюджет "Баварии" в три раза больше нашего, а "Боруссии" Дортмунд — в два раза больше нашего. В финансовом плане мы не сможем догнать их, и поэтому нам нужно быть лучше в других аспектах.

Нам нужно разумно использовать наши финансы не только на покупку молодых и талантливых игроков, но также и на приобретение более опытных игроков, чтобы сбалансировать состав. Мы также хотим продолжать нанимать молодых тренеров, которые ещё не достигли пика своей карьеры», — приводит слова Карро Get German Football News.

Напомним, ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии.