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    Гендир «Байера»: В финансовом плане мы не сможем догнать «Баварию», поэтому нужно быть лучше в других аспектах

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    Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро рассказал о том, как теперь будет развиваться команда.

    «Байер»
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    «Байер»

    «Бюджет "Баварии" в три раза больше нашего, а "Боруссии" Дортмунд — в два раза больше нашего. В финансовом плане мы не сможем догнать их, и поэтому нам нужно быть лучше в других аспектах.

    Нам нужно разумно использовать наши финансы не только на покупку молодых и талантливых игроков, но также и на приобретение более опытных игроков, чтобы сбалансировать состав. Мы также хотим продолжать нанимать молодых тренеров, которые ещё не достигли пика своей карьеры», — приводит слова Карро Get German Football News.

    Напомним, ранее «Байер» досрочно стал чемпионом Германии.

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