Семак об Абаскаля: Он хороший специалист, хорошо работал

Главный тренервысказался об отставкес поста главного тренера

«Это дело руководства "Спартака" — принимать те или иные решения. Главный тренер должен быть готов к отставке или увольнению в любой момент. Мы люди подневольные в этом смысле. Что касается работы Гильермо, то он хороший специалист, хорошо работал. Игры на сборах и некоторые матчи в чемпионате получались удачными.

Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От "Спартака" все всегда ждут только борьбы за самые высокие места», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 14-го апреля в «Спартаке» объявили о расторжении контракта главным тренером Гильермо Абаскалем.