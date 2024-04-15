Робертсон: С этого момента мы больше не можем допускать осечек

Защитникответил на вопрос о борьбе за чемпионство после поражение от(0:1).

«У нас осталось шесть матчей Премьер-лиги. В четверг у нас игра в Лиге Европы, где мы должны оставить все силы. Эта команда никогда не перестанет бороться за титулы. Очень неприятно оказываться в том положении, в котором мы находимся сейчас, быть третьими и надеяться, что две другие команды потеряют свои очки. С этого момента мы больше не можем допускать осечек», — приводит слова Робертсона пресс-служба клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Теперь «Ливерпуль» отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка.