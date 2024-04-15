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    Экс-игрок «Зенита»: Не думаю, что смена тренера в «Спартаке» глобально повлияет на игру с «сине-бело-голубыми»

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    Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о предстоящем матче «сине-бело-голубых» в рамках 1/2 финала Кубка России со «Спартаком».

    «Зенит»
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    «Зенит»

    «Не думаю, что смена тренера в "Спартаке" глобально повлияет на игру с "Зенитом".

    Матч в любом формате непредсказуем, и результат игры плохо прогнозируется. Поэтому независимо от любых событий, которые происходят в обоих клубах, в этой игре шансы равны у обеих команд. Тем более формат Кубка России достаточно непонятный и не очень объективный», — сказал Лепёхин Чемпионату.

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    • Напомним, что в 1-м матче полуфинала Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 17-го апреля в 19:30 мск.

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