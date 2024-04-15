Экс-игрок «Зенита»: Не думаю, что смена тренера в «Спартаке» глобально повлияет на игру с «сине-бело-голубыми»

Бывший футболиствысказался о предстоящем матче «сине-бело-голубых» в рамках 1/2 финала Кубка России со

«Не думаю, что смена тренера в "Спартаке" глобально повлияет на игру с "Зенитом".

Матч в любом формате непредсказуем, и результат игры плохо прогнозируется. Поэтому независимо от любых событий, которые происходят в обоих клубах, в этой игре шансы равны у обеих команд. Тем более формат Кубка России достаточно непонятный и не очень объективный», — сказал Лепёхин Чемпионату.

Напомним, что в 1-м матче полуфинала Кубка России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Ответная игра состоится 17-го апреля в 19:30 мск.